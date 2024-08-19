«Все сразу переобулись». Дзюба оценил успехи Слуцкого в Китае

— У нас большинство только разговаривает. Как только Слуцкий начал идти в Китае без поражений, поднял среднюю команду до второго места и выиграл Суперкубок, все сразу переобулись и переоделись на лету, как обычно. Леониду Викторовичу было вообще все равно, что про него говорят. Он кайфует от жизни, и правильно делает. Немного отдохнул от работы и с новыми силами дальше, — приводит слова Дзюбы Sport24.