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«Реал» наказали за пижонство. Первая сенсация европейского сезона

А ведь по началу матча казалось, что у «Мальорки» нет шансов.

Источник: Getty Images

«Реал» стартовал в чемпионате Испании так, как мало кто мог представить. После победы в Суперкубке УЕФА ожидалось, что тройка атаки снова будет такой: Винисиус слева, Родриго справа и Мбаппе в качестве центрального нападающего. Правда, для «Реала» схема ещё условнее, чем для других команд. Достаточно сказать, что при позиционной атаке в центре нападения мог оказаться даже Рюдигер.

«Мальорке» (15-й команде Ла Лиги в прошлом сезоне) сразу пришлось тяжко. Особенно на фланге Винисиуса, который уже с первых минут начал пробрасывать мяч между ног соперникам. И именно бразилец изящно скатил мяч пяткой Родриго, у которого вышел отменный удар в дальний угол — 1:0.

После объявления о трансфере Мбаппе и Эндрика могло показаться, что именно Родриго станет реже попадать в состав. Однако и в Суперкубке, и теперь он вышел в основе и выглядел полезно. Тем более, как и Беллингем, больше отрабатывал при обороне, чем Мбаппе и Винисиус.

У «Мальорки» было несколько подходов в первом тайме, но ни одного явного голевого момента. В то время как «Реал» после гола стал откровенно куражиться. На 35-й минуте гости издевательски пасовались в чужой штрафной — Мбаппе и Винисиус за две секунды два раза сыграли пятками (точнее, подошвой, едва наступая на мяч). Бразилец традиционно заигрывал с публикой, которая отвечала свистом. А после этого Винисиус явно на что-то указывал главному судье.

Долгое время казалось, что «Реал» может позволить себе пижонство как сильнейший клуб Европы. Тем более многое получалось, а если хозяева и прорывались к воротам Куртуа, то Тчуамени выжигал в подкатах. Однако в начале второго тайма «Мальорка» внезапно отыгралась. Гол получился без особой грации, но в плане результата настолько же ценный. Просто навес с углового и подставленная голова Мурики — 1:1.

Играть оставалось почти весь второй тайм, и по такой игре казалось, что «Реал» своё ещё возьмёт. Однако время шло, Модрич вышел вместо Тчуамени, а мяч всё не заходил в ворота «Мальорки». Хотя на 70-й минуте Родриго добивал практически в пустые ворота, но его всё-таки смогли накрыть. «Реал» ощутимо придавил гостей на их трети поля, а на 87-й и 89-й минутах едва не пропустил сам, упустив контратаки соперника.

Самое забавное, что уже в добавленное время «Мальорка» хоть и тянула время, но ещё и сама начала показывать финты. Мохика обвёл двоих, а затем изящно сохранил мяч на боковой линии.

Всё закончилось на 90+7-й минуте, когда Менди психанул и получил прямую красную за игру шипами в голень сопернику (практически сзади в колено). Это был последний эпизод в матче. 1:1 — неприятный старт для «Реала».

Григорий Телингатер

Мальорка
1:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 1
18.08.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Visit Mallorca Stadium
Главные тренеры
Ягоба Аррасате
Карло Анчелотти
Голы
Мальорка
Ведат Муричи
53′
Реал
Родригу
13′
Составы команд
Мальорка
1
Доминик Грейф
21
Антонио Райльо
22
Хоан Мохика
23
Пабло Маффео
45′
24
Мартин Вальент
12
Самуэль Кошта
7
Ведат Муричи
5
Омар Маскарель
90′
6
Хосе Копете
10
Серхи Дардер
72′
8
Мануэль Морланес
14
Дани Родригес
67′
18
Антонио Санчес
11
Такума Асано
72′
17
Кайл Ларин
Реал
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
90′
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
11
Родригу
2
Даниэль Карвахаль
88′
15
Арда Гюлер
5
Джуд Беллингем
88′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
88′
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
63′
10
Лука Модрич
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
7
11
Фолы
7
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти