«Реал» наказали за пижонство. Первая сенсация европейского сезона

У «Мальорки» было несколько подходов в первом тайме, но ни одного явного голевого момента. В то время как «Реал» после гола стал откровенно куражиться. На 35-й минуте гости издевательски пасовались в чужой штрафной — Мбаппе и Винисиус за две секунды два раза сыграли пятками (точнее, подошвой, едва наступая на мяч). Бразилец традиционно заигрывал с публикой, которая отвечала свистом. А после этого Винисиус явно на что-то указывал главному судье.