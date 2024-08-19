Альваро Мората — о разводе: Я уничтожен, она не хотела переезжать в Италию

«Алиса хотела остаться в Испании и не хотела снова переезжать. Я уничтожен, но гарантирую, что никогда не изменял ей. Она — самая важная женщина в моей жизни», — приводит слова Мораты испанский журналист Хавьер де Ойос в своей социальной сети.