«Ювентус» в первом матче под руководством Мотты разгромил «Комо» Фабрегаса на старте Серии А

Для туринской команды это была первая игра под руководством нового главного тренера Тьяго Мотты.
В первом тайме по голу в ворота гостей забили Самуэль Мбангула (23-я минута) и Тимоти Веа (45+1), также отметившиеся голевой передачей. Окончательный счет на 90+1 минуте установил Андреа Камбьясо.
На 47-й минуте ворота «Комо» поразил форвард бьянконери Душан Влахович, но гол не был засчитан из-за офсайда.
В следующем туре Серии А «Ювентус» на выезде сыграет против «Вероны», а «Комо» отправится в гости к «Кальяри».