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«Ювентус» в первом матче под руководством Мотты разгромил «Комо» Фабрегаса на старте Серии А

В понедельник, 19 августа, в Турине состоялся матч стартового тура чемпионата Италии, в котором местный «Ювентус» одержал крупную победу над «Комо» (3:0), которым руководит Сеск Фабрегас.

Источник: Getty Images

Для туринской команды это была первая игра под руководством нового главного тренера Тьяго Мотты.

В первом тайме по голу в ворота гостей забили Самуэль Мбангула (23-я минута) и Тимоти Веа (45+1), также отметившиеся голевой передачей. Окончательный счет на 90+1 минуте установил Андреа Камбьясо.

На 47-й минуте ворота «Комо» поразил форвард бьянконери Душан Влахович, но гол не был засчитан из-за офсайда.

В следующем туре Серии А «Ювентус» на выезде сыграет против «Вероны», а «Комо» отправится в гости к «Кальяри».

Ювентус
3:0
Первый тайм: 2:0
Комо
Футбол, Италия, Тур 1
19.08.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Сеск Фабрегас
Голы
Ювентус
79191
(Тимоти Веа)
23′
Тимоти Веа
(Кенан Йылдыз)
45+1′
Андреа Камбьясо
90+1′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
3
Бремер
4
Федерико Гатти
27
Андреа Камбьясо
88′
32
Хуан Кабаль
15
Кенан Йылдыз
9
Душан Влахович
51
Самуэль Мбангула
5
Мануэль Локателли
58′
79′
26
Дуглас Луис
19
Кефрен Тюрам
67′
21
Николо Фаджоли
22
Тимоти Веа
46′
37
Николо Савона
Комо
25
Пепе Рейна
2
Эдоардо Гольданига
76′
3
Марко Сала
9′
18
Альберто Морено
93
Федерико Барба
21
Габриэл Стрефецца
27
Маттиас Браунедер
8
Даниэле Базелли
22′
26
Янник Энгельхардт
33′
10
Патрик Кутроне
63′
90
Симоне Верди
72′
11
Андреа Белотти
56′
28
Оливер Абильдгор
63′
17
Альберто Черри
33
Лукас Да Кунья
56′
9
Алессандро Габриеллони
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
1
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
0
12
Фолы
6
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти