Стали известны подробности договора между Роналду и Джорджиной Родригес: фото очаровательной невесты Криштиану

По информации «TV GUIA», Джорджине уже принадлежит дом в Мадриде. Кроме того, в случае расставания она будет получать алименты в размере 100 тысяч евро ежемесячно до конца жизни. Эти условия были прописаны после первой беременности невесты Криштиану.