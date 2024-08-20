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Стали известны подробности договора между Роналду и Джорджиной Родригес: фото очаровательной невесты Криштиану

Португальский журнал «TV GUIA» опубликовал информацию о договоре между футболистом Криштиану Роналду и моделью Джорджиной Родригес.

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Согласно этому договору, пятикратный обладатель «Золотого мяча» обязался обеспечить свою партнёршу в случае брака или расставания. Инициатором заключения контракта выступил бывший агент Роналду, который хотел защитить активы спортсмена, оцениваемые в 600 миллионов долларов, и гарантировать долю Джорджины в случае развода.

По информации «TV GUIA», Джорджине уже принадлежит дом в Мадриде. Кроме того, в случае расставания она будет получать алименты в размере 100 тысяч евро ежемесячно до конца жизни. Эти условия были прописаны после первой беременности невесты Криштиану.