Экс-глава департамента соревнований ассоциации футбола КНР получил семь лет тюрьмы

Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году «пятого поколения» руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.