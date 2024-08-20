Экс-глава департамента соревнований ассоциации футбола КНР получил семь лет тюрьмы

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Бывший директор департамента соревнований Китайской футбольной ассоциации (КФА) Хуан Сун признан виновным в получении взяток, в связи с чем приговорен к семи годам лишения свободы. Об этом сообщил суд города Сунцзы (центральная провинция Хубэй).
Как уточняется в заявлении, опубликованном на странице инстанции в социальной сети WeChat, Хуан Сун также должен уплатить штраф в размере 600 тыс. юаней ($84 тыс. по текущему курсу). Все его имущество, нажитое противозаконным путем, подлежит конфискации с передачей в государственную казну.
Кроме того, согласно распространенному сообщению суда уезда Тунчэн той же провинции, шесть лет тюрьмы получил экс-генсек Футбольной ассоциации города Чэнду (административный центр юго-западной провинции Сычуань), бывший член исполнительного комитета КФА Гу Цзяньмин. Он тоже обвиняется во взятках, в связи с чем обязан выплатить штраф (400 тыс. юаней, или $56 тыс.) и передать государству нечестно нажитые активы.
С начала текущей недели в отношении экс-чиновников КФА вынесено уже три подобных судебных вердикта. 19 августа к 11 годам тюрьмы по тому же обвинению был приговорен бывший заместитель председателя ассоциации Ли Юйи.
Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году «пятого поколения» руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.