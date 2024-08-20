За кем из экс-звезд РПЛ следить в Италии? Ваноли ярко дебютировал в серии А, Сазонов остается в «Торино»

Впрочем, хватит пока в целом о ведущих клубах Италии, о которых будет еще немало времени поговорить. Давайте лучше перейдем на личности и вспомним, кто из игроков нынешней серии А памятен в привязке к клубам РПЛ. Не сказать, что таких персонажей много, но они же есть!