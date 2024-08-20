«Актобе» прорабатывает варианты на случай отставки российского тренера

Руководство клуба уже начало прорабатывать различные варианты на случай отставки российского тренера Дмитрия Парфенова. При этом приоритет будет отдан зарубежному специалисту.
По данным источника, близкому к ситуации, отставка Парфенова может произойти в ближайшие один-два тура.
25 августа «красно-белые» на выезде сыграют против «Ордабасы», а 31 августа — дома против «Елимая». Эти матчи станут определяющими для Парфенова, перед которым стоит задача — завоевать золото КПЛ.
По потерянным очкам «Актобе» идет на третьем месте, уступая «Ордабасы» (две игры в запасе) и «Кайрату».
В 17 туре КПЛ актюбинцы дома не смогли переиграть «Кайсар» — 1:1.