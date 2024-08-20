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«Актобе» прорабатывает варианты на случай отставки российского тренера

«Актобе» может поменять главного тренера в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Руководство клуба уже начало прорабатывать различные варианты на случай отставки российского тренера Дмитрия Парфенова. При этом приоритет будет отдан зарубежному специалисту.

По данным источника, близкому к ситуации, отставка Парфенова может произойти в ближайшие один-два тура.

25 августа «красно-белые» на выезде сыграют против «Ордабасы», а 31 августа — дома против «Елимая». Эти матчи станут определяющими для Парфенова, перед которым стоит задача — завоевать золото КПЛ.

По потерянным очкам «Актобе» идет на третьем месте, уступая «Ордабасы» (две игры в запасе) и «Кайрату».

В 17 туре КПЛ актюбинцы дома не смогли переиграть «Кайсар» — 1:1.