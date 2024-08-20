32-летний Салах покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона — Liverpool Echo

Салах перешёл в английский клуб летом 2017 года. За этот период он принял участие в 350 матчах во всех турнирах, в которых отметился 212 голами и 90 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.