«Добился в Европе всего, чего хотел». Первые слова Миранчука в США

— Это был прекрасный, лучший опыт. Он останется в моей памяти на всю жизнь. Главное, что я извлёк, — ментальность. В конце концов всё, что имеет значение для футболиста, — трофеи и вклад на поле. Погоня за трофеями, игра в плей-офф, в кубках, борьба до самого конца — то, что я хочу показать.