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Фоден получил приз лучшему футболисту года в Англии по версии PFA

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полузащитник английского «Манчестер Сити» Фил Фоден стал обладателем приза лучшему игроку 2024 года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщается в официальном аккаунте организации в соцсети X.

Источник: AP 2023

Торжественный вечер награждений прошел во вторник. Приз лучшему молодому игроку года получил полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер.

В команду года по версии PFA вошли вратарь Давид Райя («Арсенал»), защитники Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс (оба — «Арсенал»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), полузащитники Родри («Манчестер Сити»), Деклан Райс и Мартин Эдегор (оба — «Арсенал»), нападающие Фил Фоден и Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), а также Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Фоден в прошлом сезоне провел 35 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач.