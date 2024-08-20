Фоден получил приз лучшему футболисту года в Англии по версии PFA

Торжественный вечер награждений прошел во вторник. Приз лучшему молодому игроку года получил полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер.
В команду года по версии PFA вошли вратарь Давид Райя («Арсенал»), защитники Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс (оба — «Арсенал»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), полузащитники Родри («Манчестер Сити»), Деклан Райс и Мартин Эдегор (оба — «Арсенал»), нападающие Фил Фоден и Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), а также Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Фоден в прошлом сезоне провел 35 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач.