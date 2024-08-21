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СМИ: вратарь «Валенсии» Мамардашвили подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2030 года

Трансфер может быть осуществлен в ближайшее время.

Источник: Reuters

ТАСС, 21 августа. Грузинский вратарь испанского футбольного клуба «Валенсия» Георгий Мамардашвили согласовал контракт с английским «Ливерпулем». Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Николо Скира.

Соглашение будет рассчитано до 2030 года. Отмечается, что клубы продвинулись в переговорах, трансфер может быть осуществлен в ближайшее время.

Мамардашвили 23 года, он выступает за «Валенсию» с 2021 года, ранее голкипер был игроком тбилисских «Динамо» и «Локомотива», а также «Рустави». В составе «Валенсии» он провел 101 матч, в 31 игре сумел сохранить ворота в неприкосновенности. В составе сборной Грузии Мамардашвили принял участие в чемпионате Европы 2024 года в Германии, где грузинская команда дошла до ⅛ финала и уступила будущему победителю — сборной Испании.