Ругани перешел из «Ювентуса» в «Аякс» на правах аренды

Соглашение рассчитано до июня 2025 года.
«С Ругани мы приобретаем игрока, который имеет многолетний опыт игры в одной из ведущих европейских лиг. Это умный, высокий защитник, который силен в единоборствах. Его приход позволит нашему составу и относительно молодой обороне набраться опыта. Таким образом, команда станет более сбалансированной», — заявил технический директор «Аякса» Алекс Крус.
Ругани 30 лет. В составе «Ювентуса» он стал шестикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка Италии.