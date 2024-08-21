Ругани перешел из «Ювентуса» в «Аякс» на правах аренды

«С Ругани мы приобретаем игрока, который имеет многолетний опыт игры в одной из ведущих европейских лиг. Это умный, высокий защитник, который силен в единоборствах. Его приход позволит нашему составу и относительно молодой обороне набраться опыта. Таким образом, команда станет более сбалансированной», — заявил технический директор «Аякса» Алекс Крус.