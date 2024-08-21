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Ругани перешел из «Ювентуса» в «Аякс» на правах аренды

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Защитник Даниэле Ругани перешел из туринского «Ювентуса» в амстердамский «Аякс» на правах аренды, сообщается на сайте нидерландского футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано до июня 2025 года.

«С Ругани мы приобретаем игрока, который имеет многолетний опыт игры в одной из ведущих европейских лиг. Это умный, высокий защитник, который силен в единоборствах. Его приход позволит нашему составу и относительно молодой обороне набраться опыта. Таким образом, команда станет более сбалансированной», — заявил технический директор «Аякса» Алекс Крус.

Ругани 30 лет. В составе «Ювентуса» он стал шестикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка Италии.