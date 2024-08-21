«Реалу» не хватает мощи. Мбаппе, Винисиуса и Беллингема недостаточно

Хоселу чётко знал, когда должен выйти и что должен делать. Плюс, что важно, он готов был посидеть на скамейке и при этом никогда не был токсичным. Хоселу — не архетипичный столб. Для своих габаритов он довольно техничный. Но техники «Реалу» хватает и без него. Он позволял Анчелотти упростить игру, когда это было нужно. И в матчах, как с «Мальоркой» в новом сезоне, Хоселу помогал «Реалу» дожимать.