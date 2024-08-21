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Известный российский форвард высказался о получении казахстанского гражданства

Форвард «Актобе» Идрис Умаев в интервью KazFootball сделал заявление о смене российского гражданства на казахстанское, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Он рассказал, что не мог быть вызван в сборную Казахстана на сентябрьские матчи Лиги Наций против Норвегии и Словении из-за проблем с получением гражданства.

— Честно признаться, ожидал увидеть вас в заявке сборной на матчи Лиги Наций. Видимо, вопрос гражданства по-прежнему не решен? Вы бы наверняка помогли команде…

— Да, по паспорту еще ничего не решено. Наверное, повторяюсь уже в десятый раз, но я сделал все от себя зависящее. Сам очень жду и надеюсь получить его в скором времени.

Отметим, что Идрис, чей отец является уроженцем Казахстана, еще в 2022 году заявил о своем желании защищать цвета национальной команды.

Умаев выступает за «Актобе» с 2023 года. В Казахстане еще играл за карагандинский «Шахтер». В его карьере также были российские «Енисей», «Чайка», «Химки» и литовская «Паланга». В своем активе имеет восемь матчей за сборную России до 20 лет.