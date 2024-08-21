Известный российский форвард высказался о получении казахстанского гражданства

Он рассказал, что не мог быть вызван в сборную Казахстана на сентябрьские матчи Лиги Наций против Норвегии и Словении из-за проблем с получением гражданства.
— Честно признаться, ожидал увидеть вас в заявке сборной на матчи Лиги Наций. Видимо, вопрос гражданства по-прежнему не решен? Вы бы наверняка помогли команде…
— Да, по паспорту еще ничего не решено. Наверное, повторяюсь уже в десятый раз, но я сделал все от себя зависящее. Сам очень жду и надеюсь получить его в скором времени.
Отметим, что Идрис, чей отец является уроженцем Казахстана, еще в 2022 году заявил о своем желании защищать цвета национальной команды.
Умаев выступает за «Актобе» с 2023 года. В Казахстане еще играл за карагандинский «Шахтер». В его карьере также были российские «Енисей», «Чайка», «Химки» и литовская «Паланга». В своем активе имеет восемь матчей за сборную России до 20 лет.