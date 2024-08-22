Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энрике — о трансферах «ПСЖ»: для нас и стиральная машинка за € 4 будет стоить € 400

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике иронично ответил на вопрос о потенциальных покупках парижского клуба до конца трансферного окна, которое закроется 30 августа.

Источник: Getty Images

«Когда такая великая команда, как “Пари Сен-Жермен” вынуждена приобрести стиральную машинку, её стоимость будет € 400 вместо € 4. Но проблема заключается в том, что в конечном итоге она будет работать как стиральная машинка за € 4», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Нынешним летом «ПСЖ» приобрёл российского вратаря Матвея Сафонова, защитника Виллиана Пачо, крайнего нападающего Дезире Дуэ и полузащитника Жоау Невеша.

По итогам минувшего сезона французский гранд набрал 76 очков в 34 матчах и стал чемпионом страны. В 1-м туре нынешнего розыгрыша Лиги 1 «ПСЖ» победил «Гавр» со счётом 4:1.