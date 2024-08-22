Энрике — о трансферах «ПСЖ»: для нас и стиральная машинка за € 4 будет стоить € 400

«Когда такая великая команда, как “Пари Сен-Жермен” вынуждена приобрести стиральную машинку, её стоимость будет € 400 вместо € 4. Но проблема заключается в том, что в конечном итоге она будет работать как стиральная машинка за € 4», — приводит слова Энрике RMC Sport.