«Аль-Наср» не сумел обыграть «Аль-Раед», несмотря на гол Роналду

Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халид Салех Аль-Тураис. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:1.