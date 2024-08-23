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«Бока Хуниорс» квалифицировался на клубный чемпионат мира

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Аргентинский «Бока Хуниорс» квалифицировался на клубный чемпионат мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: AP 2023

Команда из Буэнос-Айреса благодаря клубному рейтингу гарантировала себе участие в турнире после того, как другие аргентинские коллективы «Сан-Лоренсо» и «Тальерес», а также уругвайский «Насьональ» выбыли из розыгрыша Кубка Либертадорес на стадии ⅛ финала.

«Бока Хуниорс» стал 30-й командой, попавшей на клубный чемпионат мира. Еще одним участником станет победитель Кубка Либертадорес нынешнего сезона. Последнее место на турнире займет команда из принимающей страны.

В 2025 году клубный чемпионат мира пройдет в США в обновленном формате при участии 32 команд с 15 июня по 13 июля.