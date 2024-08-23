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Гвардиола хочет подписать в «Манчестер Сити» японца из «Селтика»

Нападающий «Селтика» Киого Фурухаси может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Источник: Чемпионат.com

В услугах японского футболиста заинтересован «Манчестер Сити» и непосредственно главный тренер команды Хосеп Гвардиола, информирует журналист Саша Тавольери в соцсетях.

Согласно сведениям источника, Гвардиола был впечатлён игрой Фурухаси в предсезонном матче «Селтика» и «Манчестер Сити».

Отметим, что авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего японца в € 14 млн. В текущем сезоне Фурухаси провёл за «Селтик» два матча и отметился одной результативной передачей. До переезда в Шотландию Киого выступал в «Виссел Кобе» и других японских клубах. За «Селтик» нападающий играет с 2021 года.