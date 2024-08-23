Зачем Роналду появился в ютубе и сколько заработает? Он поставил рекорд и гонится за Мистером Бистом

В Саудовской Аравии начался новый сезон — Роналду забил красивый гол за «Аль‑Наср» в первом туре. Но соцсети взорвала другая новость: Роналду завел свой ютуб-канал. Он быстро побил рекорды платформы и угрожает главному блогеру планеты Мистеру Бисту.
Зачем Роналду ютуб-канал?
Роналду зарегистрировал канал «UR · Cristiano» днем 21 августа. Началось безумие: за полтора часа на него подписался 1 млн подписчиков, а через четыре — пять млн. Сейчас на канале Роналду больше 33 млн подписчиков (на момент написания текста), на что ему потребовалось двое суток.
Канал Роналду стал самым быстрорастущим в истории ютуба. До него рекорд принадлежал K-Pop певице Дженни Ким, которая набрала 1 млн подписчиков за семь часов. Главный конкурент Роналду — Мистер Бист, самый популярный ютубер современности, с 133 млн подписчиков.
Как сообщает ESPN, у Мистера Биста ушло 132 дня, чтобы собрать на канале первые 10 млн. Роналду покорил эту планку менее чем за 12 часов. Он получил от ютуба золотую кнопку за 1 млн подписчиков и показал, как празднует это с детьми.
Что Роналду публикует на новом канале?
Сейчас на канале Роналду 12 видео, большинство которых длятся не больше минуты. Роналду объясняет, что с помощью ютуб-канала хочет быть ближе к подписчикам. Он называет их «Siuubscribers» — смесь его фирменного «Siuuu!» и «subscribers» («подписчики» по-английски):
«Я очень рад, что этот проект воплотился в жизнь. Мне всегда нравилось иметь прочные отношения с фанатами в соцсетях, а мой канал даст еще одну большую платформу для этого. Они узнают больше обо мне, моей семье и моих взглядах на разные темы. Я с нетерпением жду возможности поделиться беседами с гостями, которые, несомненно, удивят людей!».
Большую роль на канале играет возлюбленная Роналду Джорджина Родригес. Недавно футболист проговорился и назвал ее женой, хотя о свадьбе официально не объявлялось. «Обречено на успех. Давай покажем — мы тоже люди из крови и плоти», — сказала Джорджина про новый ютуб-канал.
В одном из видео Роналду и Джорджина отвечали на вопросы, чтобы узнать, насколько они хорошо знают друг друга. Джорджина выиграла 3:2, но Роналду возмутился, что она даже не знает его любимый цвет (девушка думала, что красный или зеленый — цвета португальского флага). «Белый — мой любимый цвет. И ты этого не знаешь? Это катастрофа, женщина. Кто ты такая?» — пошутил Роналду.
Сколько Роналду заработает на ютубе?
Многие предположили, что увлечение Роналду ютубом приведет к запуску реалити-шоу — в стиле «Семейства Кардашьян» или «Семейки Осборнов». Роналду и Джорджина подходят на эту роль, а интерес публики огромный.
Конечно, рост подписчиков со временем замедлится. Но каждый громкий инфоповод, связанный с Роналду, по-прежнему разрывает медиа. Сейчас он далек от европейских топ-чемпионатов, и ютуб поможет оставаться на слуху.
Хотя канал может стать и средством заработка. Если Мистер Бист тратит миллионы на свои видео, то Роналду достаточно простого ролика, чтобы набрать миллионы. Согласно исследованию Thinkific, каналы YouTube могут зарабатывать около 6 долларов за 1000 просмотров, то есть от 1200 до 6000 долларов за миллион просмотров. Сейчас на канале Роналду 121 млн просмотров — он уже мог заработать больше 600−700 тысяч долларов (хотя короткие видео хуже монетизируются).
Заработок на рекламе, если Роналду раскрутит канал, может быть огромным — что актуально, ведь скоро он закончит карьеру (Джорджина говорила про еще 1−2 года карьеры). В одном из видео Роналду уже рассказал о Красном море и прорекламировал пляжи Саудовской Аравии. И, вероятно, это только начало.
Иван Ефимов