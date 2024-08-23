Зачем Роналду появился в ютубе и сколько заработает? Он поставил рекорд и гонится за Мистером Бистом

«Я очень рад, что этот проект воплотился в жизнь. Мне всегда нравилось иметь прочные отношения с фанатами в соцсетях, а мой канал даст еще одну большую платформу для этого. Они узнают больше обо мне, моей семье и моих взглядах на разные темы. Я с нетерпением жду возможности поделиться беседами с гостями, которые, несомненно, удивят людей!».