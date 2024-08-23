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Экс-капитан «Барселоны» перешел в «Комо»

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бывший капитан «Барселоны» Серхи Роберто перешел в итальянский «Комо», сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети Х.

Источник: AP 2023

Главным тренером команды является его экс-одноклубник по «Барселоне» испанец Сеск Фабрегас. 32-летний полузащитник подписал двухлетнее соглашение с итальянским клубом.

Роберто 11 августа объявил об уходе из «Барселоны» в качестве свободного агента. Ранее СМИ сообщали, что интерес к нему проявляли также нидерландский «Аякс» и итальянская «Фиорентина».

Ранее в «Комо» перешли чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании вратарь Пепе Рейна, победитель чемпионата мира в России французский защитник Рафаэль Варан, чемпион Европы в составе сборной Италии форвард Андреа Белотти, экс-защитник «Севильи», «Ливерпуля» и «Вильярреала» Альберто Морено. «Комо» после 21-летнего перерыва завоевал право выступать в Серии А.

Роберто является воспитанником «Барселоны», где провел всю профессиональную карьеру. На его счету 373 официальных матча и 19 забитых мячей за родной клуб. В составе «Барселоны» Роберто стал семикратным чемпионом Испании, шесть раз выиграл Кубок Испании, трижды — Суперкубок Испании, дважды — Лигу чемпионов, а также стал победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.