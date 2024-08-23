Экс-капитан «Барселоны» перешел в «Комо»

Роберто является воспитанником «Барселоны», где провел всю профессиональную карьеру. На его счету 373 официальных матча и 19 забитых мячей за родной клуб. В составе «Барселоны» Роберто стал семикратным чемпионом Испании, шесть раз выиграл Кубок Испании, трижды — Суперкубок Испании, дважды — Лигу чемпионов, а также стал победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.