Стало известно, чем недоволен Криштиану Роналду в «Аль-Насре»

По информации источника, руководство запрашивало деньги на усиление состава у саудовского инвестиционного фонда, на что получило отказ. Отмечается, что нападающий Криштиану Роналду знает о денежном кризисе в клубе и недоволен этим. При этом 39-летний звёздный игрок публично не комментирует сложившуюся ситуацию по просьбе руководства «Аль-Насра».