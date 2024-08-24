Холанн лидирует в рейтинге самых результативных игроков XXI века, опережая Месси и Роналду

Лидирует в списке форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, который в среднем за матч забивает 0,82 гола — 257 мячей в 315 матчах. Второе место занимает капитан «Интер Майами» Лионель Месси — 0,78 гола за матч, а замыкает тройку Криштиану Роналду — 0,73.