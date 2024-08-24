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«Ордабасы» определился с новым главным тренером

Телеграм-канал «Серый CARDINAL» назвал тренера, который возглавит «Ордабасы» в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

По информации источника шымкентский клуб возглавит 45-летний Кирилл Кекер. Это произойдет после матча 18-го тура КПЛ «Ордабасы» — «Актобе». Встреча состоится 25 августа.

По информации этого же источника «Ордабасы» к игре с «Актобе» будет готовить ассистент Александр Кучма.

Напомним, Седнев покинул «Ордабасы» после провала в еврокубках. Шымкентцы начинали свой путь в Лиге чемпионов и сразу же вылетели на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского «Петрокуба» (0:0, 0:1). Дальше южане уже выступали в Лиге конференций и во втором отборочном раунде прошли люксембургский «Дифферданж» (0:1, 4:3, по пенальти — 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому «Пюнику».

Добавим, что Кекер ранее тренировал «Кайрат». По ходу текущего сезона он покинул свой пост в алматинском клубе.