«Ордабасы» определился с новым главным тренером

Напомним, Седнев покинул «Ордабасы» после провала в еврокубках. Шымкентцы начинали свой путь в Лиге чемпионов и сразу же вылетели на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского «Петрокуба» (0:0, 0:1). Дальше южане уже выступали в Лиге конференций и во втором отборочном раунде прошли люксембургский «Дифферданж» (0:1, 4:3, по пенальти — 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому «Пюнику».