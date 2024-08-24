Артета, Эмери, Алонсо и ещё 2 тренера АПЛ — из крошечной провинции. Почему там растут топы

По итогам прошлого сезона «Астон Вилла» Унаи Эмери впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов — в последний раз бирмингемцы играли в этом турнире ещё в сезоне-1982/1983, когда добрались до четвертьфинала, уступив будущему финалисту «Ювентусу». Тогда турнир назывался Кубок чемпионов. Унаи рос на севере Басконии, в суровом городке Ирун на границе с Францией. Местная команда «Реал Унион» сыграла ключевую роль в развитии футбола в Гипускоа и всей Испании, трижды взяв Кубок страны в период с 1918 по 1927 год. Вратарём последних двух побед был Антонио Эмери, дед Унаи. Он также стоял в воротах, когда «Реал Унион» играл с «Эспаньолом» в первом в истории Примеры матче в 1929 году.