Гвардиола объяснил, в чём суть его претензий к Холанду в последних матчах за «Сити»

«Послушайте, у него самая сложная позиция в футболе. Большую часть времени его окружают два или три защитника. Нелегко найти место, когда с тобой постоянно двое. Но он терпелив.



Когда ты видишь, что есть пространство и можно пройти глубже, то ты должен это сделать, ты должен это сделать. У тебя есть способность контролировать мяч и создавать.



Нельзя забывать, что он ещё молодой игрок, ему 24 года и у него есть резерв для совершенствования в своей игре», — приводит слова Гвардиола VG.