Гвардиола высказался относительно 115 обвинений «Ман Сити» в нарушении финансовых правил

«Я рад, что это [рассмотрение дела] скоро начнётся, и надеюсь, что всё скоро закончится на благо всех нас, особенно клуба, но также и других клубов Премьер-лиги и всех людей, которые не находятся в режиме ожидания приговора.



В глубине души я желаю, чтобы мы уже приступили к судебному разбирательству и независимая комиссия как можно скорее обнародовала то, что произошло», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.