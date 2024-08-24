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Гвардиола высказался относительно 115 обвинений «Ман Сити» в нарушении финансовых правил

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему обвинения «горожан» в 115 нарушениях финансовых правил.

Источник: Getty Images

Напомним, в феврале 2023 года английская Премьер-лига обвинила манкунианцев в различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

«Я рад, что это [рассмотрение дела] скоро начнётся, и надеюсь, что всё скоро закончится на благо всех нас, особенно клуба, но также и других клубов Премьер-лиги и всех людей, которые не находятся в режиме ожидания приговора.

В глубине души я желаю, чтобы мы уже приступили к судебному разбирательству и независимая комиссия как можно скорее обнародовала то, что произошло», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ранее в СМИ появлялась информация, что независимая комиссия по изучению нарушений клуба начнёт работу в середине или конце сентября.