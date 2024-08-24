Тьяго Алькантара и «Барселона» намерены возобновить сотрудничество в январе — Relevo

Сообщается, что в «Барселоне» довольны работой Тьяго, который стал одним из лучших единомышленников Флика за время его присутствия в тренерском штабе. Он был сосредоточен в основном на работе с полузащитниками. Возможное воссоединение в январе стороны обсуждают в данный момент.