Юрген Клопп заявил, что не скучает по работе в футболе

«Ван Дейк невероятный игрок и человек. По этой причине я скучаю по ним [футболистам “Ливерпуля”]. Не скучаю по работе, но скучаю по всем людям. Мы сможем организовывать встречи и общаться в будущем», — приводит слова Клоппа ESPN.