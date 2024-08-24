Юрген Клопп заявил, что не скучает по работе в футболе

«Ван Дейк невероятный игрок и человек. По этой причине я скучаю по ним [футболистам “Ливерпуля”]. Не скучаю по работе, но скучаю по всем людям. Мы сможем организовывать встречи и общаться в будущем», — приводит слова Клоппа ESPN.
Клопп занимал должность главного тренера мерсисайдцев с 2015 года по лето 2024 года. За этот период под его руководством английский клуб выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и дважды — Кубок лиги.
В матче 1-го тура нового сезона АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» со счётом 2:0.