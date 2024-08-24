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«МЮ» проиграл «Брайтону», пропустив решающий гол на пятой добавленной минуте

В Брайтон энд Хоув (Англия) на стадионе «Американ Экспресс» завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором местный «Брайтон» нанёс поражение «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Источник: Getty Images

Счёт в матче на 32-й минуте открыли хозяева усилиями экс-нападающего «красных дьяволов» Дэнни Уэлбека. Гости смогли восстановить равновесие на 60-й минуте благодаря голу Амада Диалло. Победу хозяевам принёс гол бразильского форварда Жоао Педро на пятой добавленной минуте к основному времени матча.

Примечательно, что на 70-й минуте «красные дьяволы» могли выйти вперёд, однако гол Алехандро Гарначо был отменён из-за офсайда.

Команда Эрика тен Хага осталась с тремя очками по итогам двух туров. «Брайтон» же одержал вторую победу подряд на старте нового сезона.

Брайтон
2:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2
24.08.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Falmer Stadium
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Эрик тен Хаг
Голы
Брайтон
Дэнни Уэлбек
(Каору Митома)
32′
Жоау Педру
(Симон Адингра)
90+5′
Манчестер Юнайтед
Амад Диалло
(Нуссаир Мазрауи)
60′
Составы команд
Брайтон
23
Джейсон Стил
5
Льюис Данк
29
Ян Пол ван Хекке
89′
34
Йоэл Велтман
41
Джек Хиншелвуд
9
Жоау Педру
6
Джеймс Милнер
73′
20
Карлос Балеба
11
Билли Гилмор
90′
26
Ясин Айяри
17
Янкуба Минте
90′
14
Жоржиньо Рюттер
18
Дэнни Уэлбек
79′
10
Хулио Энкисо
22
Каору Митома
90′
24
Симон Адингра
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
18
Каземиру
37
Кобби Майну
78′
5
Харри Магуайр
79′
4
Маттейс де Лигт
7
Мэйсон Маунт
46′
11
Джошуа Зиркзе
8
Бруну Фернандеш
79′
39
Скотт Мактоминай
10
Маркус Рэшфорд
65′
17
Алехандро Гарначо
16
Амад Диалло
76′
90′
21
Матеус дос Сантос Антони
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
9
Фолы
13
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти