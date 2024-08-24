«МЮ» проиграл «Брайтону», пропустив решающий гол на пятой добавленной минуте

Счёт в матче на 32-й минуте открыли хозяева усилиями экс-нападающего «красных дьяволов» Дэнни Уэлбека. Гости смогли восстановить равновесие на 60-й минуте благодаря голу Амада Диалло. Победу хозяевам принёс гол бразильского форварда Жоао Педро на пятой добавленной минуте к основному времени матча.