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Самородов оценил шансы «Актобе» на чемпионство

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов высказался о шансах «Актобе» на завоевание чемпионского титула, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Воспитанник «красно-белых» покинул родной клуб этим летом и перебрался в «Ахмат».

«Повлияет ли мой уход и Оразова на шансы “Актобе”? Не знаю. Наверное, не повлияет. Пацаны там играют не хуже нас. Смотрел последние игры — очень здорово выглядели. В Атырау поле помешало. Некоторые легионеры, наверное, впервые в жизни играли на таком поле. Им было очень тяжело. Что касается матча с “Кайсаром”, то просто не хватило реализации. Но думаю, что все-таки наш уход не повлияет на чемпионские шансы “Актобе”. Команда хуже не стала. А возможно, стала даже лучше (смеется)», — сказал Максим в интервью Olimpbet Arena.

Напомним, что «Актобе» на данный момент провел 16 матчей в КПЛ, набрав 30 очков. Команда Парфенова занимает второе место в чемпионате Казахстана.