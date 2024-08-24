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«Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» в АПЛ благодаря хет-трику Холанда

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. «Манчестер Сити» одержал победу над клубом «Ипсвич Таун» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Пресс-служба "Манчестер Сити"

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Эрлинг Холанд (12-я минута, с пенальти; 16; 88) и Кевин Де Брёйне (14). В составе вернувшегося в высший дивизион «Ипсвича» забил Сэмми Смодикс (7).

«Манчестер Сити» (6 очков) возглавляет таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ), потерпевший второе поражение «Ипсвич» (0) идет 19-м.

Другие результаты игрового дня:

  • «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» — 0:2;
  • «Саутгемптон» — «Ноттингем Форест» — 0:1;
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон» — 4:0;
  • «Фулхэм» — «Лестер» — 2:1.

Манчестер Сити
4:1
Первый тайм: 3:1
Ипсвич
Футбол, Англия, Тур 2
24.08.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Киран Маккенна
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
12′
Кевин Де Брейне
(Савио)
14′
Эрлин Бреут Холанн
(Кевин Де Брейне)
16′
Эрлин Бреут Холанн
88′
Ипсвич
Сэмми Смодич
(Бен Джонсон)
7′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
59′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
20
Бернарду Силва
8
Матео Ковачич
50′
5
Джон Стоунс
17
Кевин Де Брейне
90′
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
90′
87
Джеймс Макэйти
11
Жереми Доку
71′
19
Илкай Гюндоган
26
Савио
71′
10
Джек Грилиш
90+5′
Ипсвич
49
Ариянет Мурич
3
Лиф Дэвис
6
Люк Вулфенден
18
Бен Джонсон
24
Джейкоб Гривз
5
Сэм Морси
36′
40
Аксель Туанзебе
89′
4
Джордж Эдмундсон
23
Сэмми Смодич
55′
72′
14
Джек Тэйлор
25
Массимо Луонго
72′
11
Маркус Харнесс
19
Лиам Делап
83′
16
Али Аль-Хамади
90+4′
20
Омари Хатчинсон
89′
10
Конор Чаплин
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
2
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
1
3
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти