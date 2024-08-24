«Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» в АПЛ благодаря хет-трику Холанда

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Эрлинг Холанд (12-я минута, с пенальти; 16; 88) и Кевин Де Брёйне (14). В составе вернувшегося в высший дивизион «Ипсвича» забил Сэмми Смодикс (7).
«Манчестер Сити» (6 очков) возглавляет таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ), потерпевший второе поражение «Ипсвич» (0) идет 19-м.
Другие результаты игрового дня:
- «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» — 0:2;
- «Саутгемптон» — «Ноттингем Форест» — 0:1;
- «Тоттенхэм» — «Эвертон» — 4:0;
- «Фулхэм» — «Лестер» — 2:1.