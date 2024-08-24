«Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» в АПЛ благодаря хет-трику Холанда

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Эрлинг Холанд (12-я минута, с пенальти; 16; 88) и Кевин Де Брёйне (14). В составе вернувшегося в высший дивизион «Ипсвича» забил Сэмми Смодикс (7).