Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Монако» на выезде победил «Лион»

«Монако» на выезде обыграл «Лион» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Источник: AFP 2023

Первый гол монегасков на 65-й минуте забил Элиесс Бен-Сегир. За 10 минут до окончания основного времени также отличился Ламин Камара.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил вторую игру команды. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной во время летних сборов.

«Монако» одержал вторую подряд победу на старте сезона лиги 1 и с 6 очками вышел на второе место в турнирной таблице. «Лион» (0 баллов) идет на последней позиции.

В следующем туре красно-белые 1 сентября дома сыграют против «Ланса». «Лион» 30 августа примет на своем поле «Страсбур».

Лион
0:2
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 2
24.08.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Пьер Саж
Ади Хюттер
Голы
Монако
Элисс Бен Сегир
(Магнес Аклиуш)
65′
Ламин Камара
(Кассум Уттара)
80′
Составы команд
Лион
23
Лукас Перри
19
Мусса Ниакате
22
Клинтон Мата
90+6′
55
Дуйе Чалета-Цар
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
10
Александр Ляказетт
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
73′
31
Неманья Матич
6
Максанс Какере
81′
8
Корентен Толиссо
90′
11
Малик Фофана
73′
7
Мама Бальде
17
Саид Бенрама
81′
34
Мамаду Диавара
37
Эрнест Нуама
17′
69
Жорж Микаутадзе
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
14
Исмаил Якобс
22
Мохаммед Салису
44′
11
Магнес Аклиуш
15
Ламин Камара
90+4′
90+7′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
64′
4
Йордан Тезе
6
Денис Закария
86′
17
Уилфрид Синго
7
Элисс Бен Сегир
76′
20
Кассум Уттара
18
Такуми Минамино
86′
88
Сунгуту Магасса
36
Бриль Эмболо
64′
21
Джордж Иленихенья
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
15
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
6
10
Фолы
7
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Стефани Фраппар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти