Почему ПАОК стал самым российским клубом в Европе? Им владеет экс-депутат Госдумы из списка Forbes

В четверг греческий ПАОК разгромил «Шэмрок Роверс» в квалификации Лиги Европы со счетом 4:0. Экс-форвард ЦСКА Федор Чалов не забил дебютный гол за команду с пенальти. На 93-й минуте он отобрал мяч у защитника и воспитанника клуба Константиноса Кулиеракиса, который проводил прощальный матч за ПАОК, и под свист трибун пробил во вратаря.
После этого Чалов столкнулся с сильной критикой в соцсетях. Хотя до этого фанаты признали его лучшим игроком первого тура чемпионата Греции. Но волноваться не стоит: руководство ПАОК поддерживает Чалова — там любят игроков из России.
Почему в ПАОК все больше россиян?
Помимо Чалова, за ПАОК играет экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. С клубом он выиграл чемпионат Греции прошлого сезона, став одним из лидеров. Оздоев впервые в карьере сыграл 44 матча (почти без травм), а ключом к успеху назвал президента ПАОК:
«Самая главная заслуга в чемпионстве — это Иван Игнатьевич Саввиди. Он душой и сердцем болеет и переживает за команду. Постоянно делает все, чтобы ПАОК был наверху».
Саввиди — причина, почему в ПАОК все больше россиян. Это не только Чалов и Оздоев: клуб интересуется игроками сборной Далером Кузяевым и Антоном Миранчуком. Не считая множества легионеров из РПЛ: говорили про Эджуке из ЦСКА, Гиговича и Алмквиста из «Ростова». И это далеко не весь список.
Как Саввиди спас ПАОК и стал кумиром греков?
Саввиди купил ПАОК в 2012-м, когда в Греции царил экономический кризис. Это позволило бизнесмену приобрести 51% клуба всего за 10 миллионов евро. До этого Саввиди владел «Ростовом» и СКА, но не смог привести их к большому успеху.
Саввиди был видной фигурой для «Ростова» нулевых. В 1980-м он устроился на Донскую государственную табачную фабрику простым транспортировщиком. А в 1993-м стал генеральным директором приватизированной компании «Донской табак». Саввиди стал миллиардером и попал в список Forbes, а в 2003-м в Госдуму — от «Единой России», которую потом скандально покинул и перебрался в Грецию (он этнический грек).
Фанаты ПАОК обожают Саввиди — он спас клуб от банкротства и сделал чемпионом в 2024-м. Они вывешивают на трибунах его портреты, посвящают песни. Хотя ПАОК мог стать чемпионом еще раньше — в 2018-м им не хватило одного гола, чтобы завоевать золото.
За что Саввиди получил условный срок?
В марте 2018-го ПАОК в финальном туре чемпионата принимал лидирующий АЕК, от которого отставал всего на два очка. Чтобы стать чемпионом, ПАОК нужно было победить. До последних минут матча сохранялась нулевая ничья. Когда ПАОК внезапно забил, радость была такая, что никто не заметил: рефери Георгос Коминис отменил золотой гол.
На эмоциях Саввиди бросился на рефери, подрался с президентом АЕК и почти сорвал матч. Камеры сняли, как Саввиди потянулся за пистолетом в кобуру, нападая на рефери, что вылилось в большой скандал. Сначала Саввиди отстранили от футбола на три года, а в январе 2022-го приговорили к 25 месяцам условного срока.
Под руководством Саввиди ПАОК может стать островом для российских футболистов, которые хотят в еврокубки. Да, в этом сезоне ПАОК не вышел в ЛЧ, но в ЛЕ пока на ходу.
Связь с РПЛ только укрепляется — ПАОК возглавляет сын Мирчи Луческу, экс-тренера «Зенита». При этом инсайдеры сообщают, что после вылета из ЛЧ команду может возглавить Владимир Ивич, который тренировал «Краснодар» (до этого играл и работал в ПАОК).
Иван Ефимов