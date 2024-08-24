Почему ПАОК стал самым российским клубом в Европе? Им владеет экс-депутат Госдумы из списка Forbes

Саввиди — причина, почему в ПАОК все больше россиян. Это не только Чалов и Оздоев: клуб интересуется игроками сборной Далером Кузяевым и Антоном Миранчуком. Не считая множества легионеров из РПЛ: говорили про Эджуке из ЦСКА, Гиговича и Алмквиста из «Ростова». И это далеко не весь список.