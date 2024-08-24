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Футболист «Ариса» Кокорин забил гол в матче первого тура чемпионата Кипра

НИКОСИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в матче первого тура чемпионата Кипра по футболу с «Кармиотиссой».

Кокорин отличился на 60-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу «Ариса». Российский нападающий начал матч с первых минут и вышел на поле с капитанской повязкой. На 69-й минуте он был заменен.

Форвард выступает за «Арис» с 2022 года. В 2023 году «Арис» впервые выиграл чемпионат и суперкубок страны. Российского нападающего признали самым ценным игроком чемпионата и лучшим футболистом года на Кипре.

В Российской премьер-лиге Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», «Сочи», петербургский «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В январе 2021 года перешел в итальянскую «Фиорентину», не сумев закрепиться в основном составе. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.