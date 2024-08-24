Нелогичная победа «Арсенала». Эмери подвёл ключевой игрок

В каком-то смысле победа «Арсенала» получилось нелогичной. По ожидаемым голам — 1,96 против 1,34 в пользу «Виллы». Хотя в конце матча гости были намного лучше — ещё один классный момент упустил Эдегор. И всё же «Арсенал» забрал победу, став одной из трёх команд, которая имеет шесть очков после двух туров. Ещё «Сити» и «Брайтон». По итогам тура шанс присоединиться к ним есть у «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Брентфорда». Последние двое играют друг с другом.