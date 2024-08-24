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Нелогичная победа «Арсенала». Эмери подвёл ключевой игрок

У «Астон Виллы» порол моменты Уоткинс.

Источник: Getty Images

Матч «Астон Виллы» и «Арсенала» — главный во 2-м туре АПЛ. Встретились две команды, которые в прошлом сезоне пробились в Лигу чемпионов. Интересно, что за весь 2024 год «Арсенал» проиграл только один раз — именно «Вилле» в 33-м туре прошлого сезона.

Первым делом стоит отметить, что в основу «Арсенала» вернулся Тимбер. Человек, который год не выходил в старте. В последний раз делал это в 1-м туре прошлого сезона АПЛ, после чего травма выбила его почти на год (хотя в 38-м туре появился на замену). Защитник оказался на левом фланге обороны и вполне в стиле Зинченко смещался в центр при владении.

Что касается «Виллы», то по ходу первого тайма медицинскую помощь пришлось оказать сразу трём футболистам: Онана, Бэйли и Кэшу. Первые двое смогли продолжить матч, а последнему потребовалась ранняя замена. На 16-й минуте вместо него вышел Неделькович.

За «Арсеналом» ожидаемо оставалось преимущество и по владению, и по ударам. Однако самый опасный момент в первом тайме был у хозяев. Уоткинсу скатили мяч так, что он фактически бил с точки пенальти, но англичанин умудрился промазать.

Главный момент тайма у «Арсенала» — удар Саки в дальний угол и классный сейв Мартинеса. К слову, бывшего вратаря «Арсенала». При отсутствии голов самый яркий эпизод случился на 34-й минуте. Макгинн зарядил мячом в лежавшего Салиба, а Уайт тут же в ответ пробил в Макгинна. После этого началась небольшая заварушка, но обошлось без карточек.

Второй тайм стартовал с ещё одного запоротого момента от Уоткинса. Мяч после рикошета ударился в перекладину и отлетел в поле. Нападающий «Виллы» бил головой, когда вратарь «Арсенала» ещё лежал на газоне. Однако Райя каким-то чудом успел встать и дотянуться до мяча. Шикарный сейв, благодаря которому голкипера позже признали лучшим игроком матча.

К середине второго тайма было тяжело сказать, кто больше заслуживает победу. «Арсенал» владел инициативой, но лучшие моменты создавала «Вилла». В результате Троссард показал хозяевам, какой должна быть реализация. Бельгиец вышел на 65-й минуте и забил первым же касанием. После рикошета мяч пришёл к Троссарду, и тот без подготовки пробил в дальний угол.

И вскоре «Арсенал» забил второй, закрыв вопрос о победителе. Отличился Парти, который приложился из-за штрафной аккуратно в ближний угол, подловив Мартинеса. Вратарь «Виллы», как бы читая эпизод, начал смещаться в дальний угол раньше времени.

В каком-то смысле победа «Арсенала» получилось нелогичной. По ожидаемым голам — 1,96 против 1,34 в пользу «Виллы». Хотя в конце матча гости были намного лучше — ещё один классный момент упустил Эдегор. И всё же «Арсенал» забрал победу, став одной из трёх команд, которая имеет шесть очков после двух туров. Ещё «Сити» и «Брайтон». По итогам тура шанс присоединиться к ним есть у «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Брентфорда». Последние двое играют друг с другом.

Григорий Телингатер

Астон Вилла
0:2
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 2
24.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Микель Артета
Голы
Арсенал
Леандро Троссар
67′
Томас Партей
(Букайо Сака)
77′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
8
Юри Тилеманс
27
Морган Роджерс
31
Леон Бэйли
2
Мэтти Кэш
16′
20
Коста Неделькович
12
Люка Динь
76′
22
Иан Матсен
7
Джон Макгинн
65′
41
Джейкоб Рэмси
24
Амаду Онана
72′
76′
6
Росс Баркли
11
Олли Уоткинс
65′
9
Джон Дуран
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
4
Бен Уайт
6
Габриэл Магальяйнс
57′
5
Томас Партей
8
Мартин Эдегор
89′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
45+3′
12
Юррьен Тимбер
79′
33
Риккардо Калафьори
7
Букайо Сака
88′
24
Рис Нелсон
11
Габриел Мартинелли
65′
19
Леандро Троссар
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
7
Фолы
13
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти