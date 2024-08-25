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«Интер Майами» победил «Цинциннати» в матче лидеров Востока MLS

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. «Интер Майами» победил «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 2:0. Два мяча забил Луис Суарес (1-я и 6-я минуты).

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не сыграл в матче из-за повреждения, которое получил в финале Кубка Америки против колумбийцев (1:0) 15 июля. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» с тех пор не выходил на поле.

«Интер Майами» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 26 матчах. «Цинциннати», проигравший в MLS четвертый раз подряд, занимает вторую строчку с 48 очками.