«Интер Майами» победил «Цинциннати» в матче лидеров Востока MLS

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не сыграл в матче из-за повреждения, которое получил в финале Кубка Америки против колумбийцев (1:0) 15 июля. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» с тех пор не выходил на поле.