Нойер назвал условие для продолжения карьеры

В среду, 21 августа, Нойер объявил об уходе из сборной Германии, за которую он с 2009 года провел 124 встречи, став чемпионом мира 2014 года.
«Такие решения не принимаются за одну ночь. После серьезной травмы я собирался бороться и сделать все, чтобы вернуться в ворота сборной. В этот период не было даже секунды, когда я думал о том, чтобы завершить карьеру в сборной. Эта мысль пришла во время отпуска, после обидного вылета с домашнего чемпионата Европы», — приводит слова Нойера Kicker.
В то же время 38-летний голкипер отметил, что полностью прощаться с футболом он пока не планирует.
«Если мы добьемся успеха в новом сезоне с новым тренером и новым импульсом, я буду очень доволен. А если я буду получать удовольствие, то обязательно продолжу. Понятно, что ты никогда не знаешь, что произойдет. Но я начинаю новый сезон без мысли о том, что он станет прощальным», — сообщил Нойер, добавив, что он поддерживает связь с руководством «Баварии» по поводу истекающего в следующем году контракта.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. С мюнхенским клубом он выиграл 11 чемпионатов Германии, пять Кубков и шесть Суперкубков страны, по два раза победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.