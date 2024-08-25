Нойер назвал условие для продолжения карьеры

«Если мы добьемся успеха в новом сезоне с новым тренером и новым импульсом, я буду очень доволен. А если я буду получать удовольствие, то обязательно продолжу. Понятно, что ты никогда не знаешь, что произойдет. Но я начинаю новый сезон без мысли о том, что он станет прощальным», — сообщил Нойер, добавив, что он поддерживает связь с руководством «Баварии» по поводу истекающего в следующем году контракта.