Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон» в матче с восемью голами

Во втором тайме «Челси» довёл счёт до разгромного. На 49-й минуте забил нападающий «Челси» Нони Мадуэке с передачи Коула Палмера. На 58-й минуте Мадуэке оформил дубль, а Палмер отдал вторую голевую передачу в матче. На 63-й минуте Мадуэке снова забил с передачи Палмера. На 80-й минуте забил нападающий «Челси» Жоау Феликс, которому ассистировал Педру Нету.