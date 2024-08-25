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Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон» в матче с восемью голами

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и лондонский «Челси».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. «Челси» одержал победу в матче со счётом 6:2.

На второй минуте счёт в матче открыл «Челси»: забил нападающий Николас Джексон. На 27-й минуте счёт сравнял нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья. На 45-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер снова вывел свою команду вперёд. Однако спустя шесть минут «Вулверхэмптон» снова восстановил равновесие: забил Йёрген Странн Ларсен.

Во втором тайме «Челси» довёл счёт до разгромного. На 49-й минуте забил нападающий «Челси» Нони Мадуэке с передачи Коула Палмера. На 58-й минуте Мадуэке оформил дубль, а Палмер отдал вторую голевую передачу в матче. На 63-й минуте Мадуэке снова забил с передачи Палмера. На 80-й минуте забил нападающий «Челси» Жоау Феликс, которому ассистировал Педру Нету.

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Челси» уступил действующему чемпиону «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

Вулверхэмптон
2:6
Первый тайм: 2:2
Челси
Футбол, Англия, Тур 2
25.08.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Molineux Stadium
Главные тренеры
Гэри О`Нил
Энцо Мареска
Голы
Вулверхэмптон
Матеус Кунья
(Райан Аит Нури)
27′
Йорген Странд Ларсен
(Тоте Гомеш)
45+6′
Челси
Николас Джексон
2′
Коул Палмер
(Николас Джексон)
45′
Нони Мадуэке
(Коул Палмер)
49′
Нони Мадуэке
(Коул Палмер)
58′
Нони Мадуэке
(Коул Палмер)
63′
Жоау Феликс
(Педру Нету)
80′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
2
Мэтт Доэрти
14
Йерсон Москера
71′
24
Тоте Гомеш
8
Жоау Гомес
9
Йорген Странд Ларсен
3
Райан Аит Нури
35′
67′
15
Крейг Доусон
5
Марио Лемина
90′
20
Томми Дойл
27
Жан-Рикне Беллегард
68′
19
Родригу Гомеш
11
Хван Хи Чхан
59′
10
Даниэл Поденсе
12
Матеус Кунья
68′
21
Пабло Сарабия
Челси
1
Роберт Санчес
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
40′
29
Уэсли Фофана
8
Энцо Фернандес
11
Нони Мадуэке
3
Марк Кукурелья
71′
83′
18
Кристофер Нкунку
20
Коул Палмер
44′
83′
40
Ренату Вейга
25
Мойсес Кайседо
76′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
10
Михаил Мудрик
46′
7
Педру Нету
15
Николас Джексон
68′
14
Жоау Феликс
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
13
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти