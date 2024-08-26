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«Атлетико» разгромил «Жирону» в матче 2-го тура чемпионата Испании

Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Источник: Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images

Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. «Атлетико» одержал победу со счётом 3:0.

В составе мадридского клуба забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету мадридского клуба четыре очка. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 18-й строчке. В 1-м туре эта команда поделила очки с «Бетисом» (2:2). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

Ранее в матчах 2-го тура Ла Лиги «Леганес» обыграл «Лас-Пальмас» (2:1), а «Алавес» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

Атлетико
3:0
Первый тайм: 1:0
Жирона
Футбол, Испания, Тур 2
25.08.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Мичел
Голы
Атлетико
Антуан Гризманн
39′
Маркос Льоренте
(Антуан Гризманн)
48′
Коке
(Маркос Льоренте)
90+4′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
3
Сесар Аспиликуэта
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
5
Родриго де Пауль
25′
59′
6
Коке
17
Родриго Рикельме
58′
4
Конор Галлахер
7
Антуан Гризманн
81′
9
Александр Серлот
12
Самуэл Лино
68′
23
Рейнилдо Мандава
19
Хулиан Альварес
81′
10
Анхель Корреа
Жирона
13
Пауло Гассанига
37′
3
Мигель Гутьеррес
4
Арнау Мартинес
17
Дэйли Блинд
5
Сильва Давид Лопес
21
Янхель Эррера
20
Брайан Хиль
8
Виктор Цыганков
68′
30
Икер Альмена
14
Ориоль Ромеу
56′
59′
22
Джон Солис
23
Иван Мартин
59′
19
Боян Миовски
9
Абель Руис
28′
59′
24
Кристиан Порту
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
11
Фолы
10
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти