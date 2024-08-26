Эндрик уже забивает за «Реал», Хвича и Шомуродов отличились в Италии, у форварда «Челси» хет-трик после скандала в соцсетях

После двух туров стопроцентный результат у четырех команд: в воскресенье к «Ман Сити», «Арсеналу» и «Брайтону» присоединился «Ливерпуль». Арне Слот в своей первой официальной игре на «Энфилде» снова сумел удивить крутыми цифрами, так как его команда показала лучшую за одиннадцать лет точность передач — 92 процента! Голевыми стали две из них. В первом случае красные после углового у своих ворот разогнали образцовую контратаку, и Диогу Жота отправил к воротам Диаса. А потом уже сам колумбиец нашел на свободном пространстве Салаха. Египтянин находился чуть правее ворот в своей любимой позиции, поэтому итог для вратаря был предопределен. Еще стоит отметить юбилей ван Дейка, который провел 100-й домашний матч АПЛ. В этих играх «Ливерпуль» набрал 262 очка, и голландцу не хватило одного балла, чтобы повторить рекорд бывшего защитника «МЮ» Эвра.