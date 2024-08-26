В Италии футбольные матчи начнутся с минуты молчания в память об Эрикссоне

Эрикссон умер в понедельник в возрасте 76 лет. В январе 2024 года специалист сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии рака. Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», который выступает в третьем шведском дивизионе. Специалист занимал в клубе должность спортивного директора и покинул свой пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.
«Известие о его смерти является большой печалью для итальянского футбола. Ценимый и уважаемый за свои профессиональные и человеческие качества, Свен-Ёран был великим тренером, память о котором навсегда будет связана с Италией. Его любовь к футболу и к жизни тронула всех и объединила болельщиков без каких-либо различий в долгих и эмоциональных аплодисментах», — сказал президент FIGC Габриэле Гравина.
Минута молчания будет проведена на матчах текущего и следующего туров Серии А и Серии В среди мужских и женских команд.
Эрикссон на протяжении тренерской карьеры работал в шведском «Гётеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Сампдории» и «Лацио», английских «Манчестер Сити», «Лестере» и в чемпионате Китая. Также он возглавлял сборные Англии, Кот-д’Ивуара и Филиппин. Команда Англии под его руководством участвовала в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов и в чемпионате Европы — 2004.