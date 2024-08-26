В Италии футбольные матчи начнутся с минуты молчания в память об Эрикссоне

«Известие о его смерти является большой печалью для итальянского футбола. Ценимый и уважаемый за свои профессиональные и человеческие качества, Свен-Ёран был великим тренером, память о котором навсегда будет связана с Италией. Его любовь к футболу и к жизни тронула всех и объединила болельщиков без каких-либо различий в долгих и эмоциональных аплодисментах», — сказал президент FIGC Габриэле Гравина.