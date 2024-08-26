Полиция отреагировала на драку фанатов «Ордабасы» и «Актобе»

«25 августа на Центральном стадионе Шымкента в ходе проведения спортивного мероприятия сотрудники полиции оперативно пресекли правонарушения, совершенные болельщиками. Нарушители были незамедлительно доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, по итогам которой действия каждого участника будут детально проанализированы и получат правовую оценку. Органы внутренних дел продолжат обеспечивать безопасность и порядок на массовых мероприятиях, предупреждая любые противоправные действия», — сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.