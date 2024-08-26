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Полиция отреагировала на драку фанатов «Ордабасы» и «Актобе»

Департамент полиции Шымкента прокомментировал задержание футбольных фанатов «Ордабасы» и «Актобе» после потасовки, передает Sport Plus Qazaqstan.

Вечером 25 августа прошел матч чемпионата Казахстана между клубами «Ордабасы» и «Актобе». Перед встречей болельщики клубов устроили потасовку на трибунах.

Полиция города отреагировала на нарушителей порядка и провела задержания. В департаменте полиции прокомментировали данный инцидент.

«25 августа на Центральном стадионе Шымкента в ходе проведения спортивного мероприятия сотрудники полиции оперативно пресекли правонарушения, совершенные болельщиками. Нарушители были незамедлительно доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, по итогам которой действия каждого участника будут детально проанализированы и получат правовую оценку. Органы внутренних дел продолжат обеспечивать безопасность и порядок на массовых мероприятиях, предупреждая любые противоправные действия», — сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.

Матч между казахстанскими клубами закончился вничью (1:1). Обе команды удержали свои позиции в турнирной таблице: «Актобе» остался на втором месте, а «Ордабасы» — на третьем. Лидирующую позицию продолжает занимать «Кайрат».

Ордабасы
1:1
Первый тайм: 0:0
Актобе
Футбол, Казахстан, 18-й тур
25.08.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Александр Седнев
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