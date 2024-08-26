«Он стал моим ангелом-хранителем». Сергей Юран прощается с Эрикссоном

— Да, на первых порах были стычки с партнёрами в команде. После одной из них Эрикссон пригласил меня домой поужинать. «Ну, — думаю, — всё, сейчас скажет мне собирать вещи и возвращаться назад в киевское “Динамо”. А он налил мне бокал вина, его жена приготовила ужин. Для меня такое человечное отношение тренера было удивительно. И тогда он сказал мне: “Если поставишь себя в коллективе, будешь долго играть в Европе”. Эрикссон — тренер, за которого хотелось на поле биться, умирать. Если он видел, что игроки правы, всегда принимал их сторону перед руководством. Если нет — честно говорил и принимал сторону клуба. Он был честным, за что его и уважали. По-человечески относился к игрокам, не обманывал. Один из мэтров футбола, великий.