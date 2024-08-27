Вот куда пойдут алименты Сафонова. 238 млн рублей за 15 лет

Суд подтвердил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов должен выплатить бывшей жене около 60 млн рублей долга по алиментам, а в дальнейшем — отдавать четверть зарплаты.
На что пойдут алименты Сафонова. Все по пунктам
Ранее Федеральная служба судебных приставов подтверждала сумму долга, при рассмотрении дела в суде появились детали того, как экс-супруга футболиста обосновала расходы на ребенка.
Анастасия Сафонова пояснила: пара планировала, что их ребенок будет учиться в лучших школах и детсадах России, посещать самых высококвалифицированных преподавателей̆ и тренеров, получать лучшее медицинское обслуживание, носить вещи тех же брендов, что и ее отец, и отдыхать в лучших отелях.
И предоставила суду такие расчеты для комфортного проживания в Краснодаре с дочерью Майей, ей исполнилось три года в июне.
С 3 до 7 лет — 68 млн рублей (без учета инфляции)
Питание — 1,2 млн рублей в год.
Детский сад — 1,71 млн рублей в год.
Вип-абонемент в клинический госпиталь «Лапино» — 1,2 млн рублей в год.
Отпуска зимой и летом в сочинском Swissotel Resort Kamelia — 1,38 млн в год.
Одежда — 355 тысяч рублей в месяц (4,26 млн в год).
Планируется, что дочь будет активно посещать спортивные секции, кружки и дополнительные занятия.
Художественная гимнастика — три раза в неделю (11 000 ₽ в месяц).
«Спорт микс» — два раза в неделю (18 000 рублей в месяц).
Шахматный клуб — два раза в неделю (18 240 рублей в месяц).
Арт-студия — ежедневно (25 000 рублей в месяц).
Музыкальная школа — три раза в неделю (33 600 рублей в месяц).
Школа эстрадного искусства — два раза в неделю (39 000 рублей в месяц).
Английский с носителями языка — пять раз в неделю (79 000 рублей в месяц).
Китайский язык — два раза в неделю (42 750 рублей в месяц).
Музыкальный театр — два раза в неделю (15 000 ₽ в месяц).
Теннис — два раза в неделю (48 000 рублей в месяц).
Танцы — два раза в неделю (6200 рублей в месяц).
Конный спорт — один раз в неделю (14 000 рублей в месяц).
Плавание — три раза в неделю (24 600 рублей в месяц).
С 7 до 16 лет — 170 млн рублей (без учета инфляции)
Частная школа «Президент» — 1,8 млн рублей в год.
Те же занятия.
Образование в лучших учебных заведениях Англии, Швейцарии и Китая — 48 млн рублей за два года.
Итого — 238 млн рублей за 15 лет
«Очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда г. Москвы. Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм! Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства», — сказала Анастасия Сафонова для Sport24 по итогам процесса.
Конфликт Сафоновых — в суммах и требованиях. Кто чего хотел?
Возможно, это и сейчас не конец, сторона Матвея Сафонова намерена подавать апелляцию. Вот как ситуация развивалась в течение лета, ее активная фаза наступила, когда трансфер вратаря готовил «ПСЖ».
● В мае Сафонов подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей. Анастасия утверждала, что в 2021-м Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры, подаренной дочери сразу после ее рождения (пара разошлась вскоре после этого). «Матвей Евгеньевич пытается забрать у Анастасии Александровны и автомобиль, который был ей подарен им по случаю рождения дочери», — говорил представитель девушки.
● В начале июля приставы списали со счетов Сафонова 250 тысяч рублей. Их перевели на счет бывшей жены. Baza утверждала тогда, что на российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании», и все поступающие средства будут автоматически идти экс-супруге в счет долга по алиментам. Тогда же сообщали, что Матвей подал иск с требованием разрешить забирать дочь на три недели во время отпуска. Анастасия говорила, что не против общения ребенка с отцом, возражала только против того, чтобы Сафонов вывозил дочь во Францию.
● Сторона бывшей жены заявляла о желании добиться банкротства Сафонова в России. «Мы будем этого добиваться, а судебный процесс будет продолжен уже на территории Франции», — говорил юрист, представляющий интересы Анастасии.
● Сафонов запрашивал пересчет суммы алиментов в начале июля — до 300 тысяч рублей в месяц. По информации Baza, футболист просил суд снизить с 25% зарплаты до этой фиксированной суммы, мотивировал это «нестабильным заработком» и риском расторжения контракта «в любой момент». Тогда звучало, что Сафонов зарабатывал в «Краснодаре» 12 млн рублей в месяц, Анастасия требовала на содержание намного больше 300 тысяч и рассказывала об отказе от переезда в Швейцарию из-за Матвея. На том же заседании читали стихотворение Сафонова, написанное для Анастасии, начинающееся со слов: «Я тебе ночь, а ты мне дочь».
Кроме того, Матвей подавал иск с обвинением в краже из его квартиры контракта с «Краснодаром», детали из которого (о зарплате) потом публиковали медиа.
● Матвей платил по 500 тысяч рублей алиментов, но снизил сумму до 250 тысяч — из материалов дела стало известно Baza в середине июля. Выяснилось, что Сафонов по устной договоренности переводил бывшей жене по полмиллиона рублей на ребенка, но так как Анастасия отказалась объяснять траты, стал отправлять в два раза меньше. Еще 50 тысяч он переводил на личные нужды экс-супруги.
Еще Матвей предлагал оформить на дочь коммерческую недвижимость, чтобы извлекать из этого прибыль, но получил отказ. В августе Анастасия говорила, что предлагала вариант с соглашением, где 70% денег пошли бы на счет на имя ребенка, которым пользоваться можно только с разрешением органов опеки, а 30% суммы — на ежедневные нужды ребенка.
В конце июля Сафонова обвинила «мужское лобби» в том, что Матвей расторг брак без соглашения об алиментах, тогда она написала в Генпрокуратуру и администрацию президента, а также попросила о приеме у Владимира Путина. Ее представитель это подтвердила и уточнила, что запрос логичен по ходу объявленного в России года семьи.