Вот куда пойдут алименты Сафонова. 238 млн рублей за 15 лет

● В начале июля приставы списали со счетов Сафонова 250 тысяч рублей. Их перевели на счет бывшей жены. Baza утверждала тогда, что на российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании», и все поступающие средства будут автоматически идти экс-супруге в счет долга по алиментам. Тогда же сообщали, что Матвей подал иск с требованием разрешить забирать дочь на три недели во время отпуска. Анастасия говорила, что не против общения ребенка с отцом, возражала только против того, чтобы Сафонов вывозил дочь во Францию.