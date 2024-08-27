«Ювентус» объявил о переходе игрока сборной Португалии

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 43 матчах «Порту» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Консейсау в составе сборной принимал участие в Евро-2024. На его счету победный гол в матче группового этапа против сборной Чехии.