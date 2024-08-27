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«Ювентус» объявил о переходе игрока сборной Португалии

Франсишку Консейсау перешел в туринский клуб на правах аренды.

Источник: ФК "Ювентус"

Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний нападающий сборной Португалии Франсишку Консейсау официально стал игроком туринского «Ювентуса».

«Ювентус» арендовал полузащитника у «Порту» до конца сезона-2024/25. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро, еще 3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 43 матчах «Порту» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Консейсау в составе сборной принимал участие в Евро-2024. На его счету победный гол в матче группового этапа против сборной Чехии.

Франсишку Консейсау в «Порту» играл под руководством своего отца Сержиу Консейсау, который во время карьеры футболиста также играл в Серии А — за «Лацио», «Парму» и «Интер».