СМИ: «Барселона» зарегистрирует Дани Ольмо на четыре месяца

Ранее сообщалось, что «Барселона» не может зарегистрировать 26-летнего Ольмо и еще несколько игроков. Проблемой для каталонского клуба остаются финансы, которых не хватает для регистрации футболистов. Даже уход Гюндогана в «Манчестер Сити», а также аренда Клемана Лангле и Витора Роке не помогла сразу зарегистрировать Ольмо.
По информации источника, из-за травмы Кристенсена, которая потребует длительного восстановления, «Барселона» сможет зарегистрировать испанского полузащитника на срок от двух до четырех месяцев. Ольмо может выйти на поле уже сегодня, 27 августа, в матче третьего тура чемпионата Испании против «Райо Велькано».
Чемпион Европы в составе сборной Испании Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 6 очками.