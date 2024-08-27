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СМИ: «Барселона» зарегистрирует Дани Ольмо на четыре месяца

«Барселона» сможет зарегистрировать новичка команды Дани Ольмо на срок от двух до четырех месяцев из-за травмы Андреаса Кристенсена, сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что «Барселона» не может зарегистрировать 26-летнего Ольмо и еще несколько игроков. Проблемой для каталонского клуба остаются финансы, которых не хватает для регистрации футболистов. Даже уход Гюндогана в «Манчестер Сити», а также аренда Клемана Лангле и Витора Роке не помогла сразу зарегистрировать Ольмо.

По информации источника, из-за травмы Кристенсена, которая потребует длительного восстановления, «Барселона» сможет зарегистрировать испанского полузащитника на срок от двух до четырех месяцев. Ольмо может выйти на поле уже сегодня, 27 августа, в матче третьего тура чемпионата Испании против «Райо Велькано».

Чемпион Европы в составе сборной Испании Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 6 очками.

Барселона
2:1
Первый тайм: 1:1
Атлетик
Футбол, Испания, Тур 2
24.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys, 46448 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Эрнесто Вальверде
Голы
Барселона
Ламин Ямаль
24′
Роберт Левандовски
75′
Атлетик
Ойян Сансет
42′
Составы команд
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
2
Пау Кубарси
41′
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
8
Педри
9
Роберт Левандовски
85′
11
Рафинья
3
Алехандро Бальде
90′
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
90′
18
Пау Виктор
28
Марк Берналь
49′
83′
24
Эрик Гарсия
7
Ферран Торрес
63′
16
Фермин Лопес
90+6′
Атлетик
26
Алекс Падилья
3
Даниэль Вивиан
5
Йерай Альварес
38′
15
Иньиго Лекуэ
87′
17
Юри Берчиче
10
Нико Уильямс
6
Микель Весга
63′
31
Микель Хаурехисар
90+6′
8
Ойян Сансет
62′
20
Унаи Гомес
24
Беньят Прадос
78′
21
Андер Агуэра Эррера
90+6′
7
Алехандро Беренгер
56′
72′
23
Аду Арес
9
Иньяки Уильямс
78′
12
Горка Гурусета
Статистика
4
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
11
Фолы
16
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти