СМИ: «Барселона» зарегистрирует Дани Ольмо на четыре месяца

Ранее сообщалось, что «Барселона» не может зарегистрировать 26-летнего Ольмо и еще несколько игроков. Проблемой для каталонского клуба остаются финансы, которых не хватает для регистрации футболистов. Даже уход Гюндогана в «Манчестер Сити», а также аренда Клемана Лангле и Витора Роке не помогла сразу зарегистрировать Ольмо.