Почему «Байер» снова станет чемпионом Германии. А «Бавария» не помешает Алонсо взять еще один титул

На самом деле, в любой другой год Вирца бы могли переманить в более престижную команду, хотя бы в «Баварию». Но, как мы знаем, мюнхенцы сейчас считают каждый цент и точно не могут себе позволить такую роскошь. Единственные варианты — трансфер в клуб АПЛ или в «Реал». Но и там, и там составы уже укомплектованы. Кстати, ходят слухи, что Вирц согласился на переход к сливочным следующим летом. Было бы интересно посмотреть, как уже пять атакующих игроков мирового класса уместились бы на одном поле.