Источник: «Челси» отдал Кепу в аренду другому клубу АПЛ

Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, 29-летний вратарь Кепа Аррисабалага продлил контракт с «Челси» до лета 2026 года и проведет нынешний сезон в аренде в «Борнмуте».
По данным источника, сделка уже заключена, и голкиперу осталось только пройти медобследование. У «Борнмута» не будет возможности выкупить контракт игрока по окончании аренды.
В прошлом сезоне Кепа на правах аренды выступал за «Реал» и пропустил 18 голов в 20 матчах.
Испанский голкипер провел за «Челси» 163 матча, в которых пропустил 175 мячей.
Кепа Аррисабалага перешел в «Челси» из «Атлетика» Бильбао в 2018 году за 80 миллионов евро, став самым дорогим голкипером мира. На данный момент этот трансферный рекорд так и не был побит.