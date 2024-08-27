Пушняков признан лучшим игроком 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Лучшим игроком минувшего уик-энда признан капитан «Слуцка» Сергей Пушняков. В победном домашнем поединке с футболистами «Витебска» 31-летний полузащитник забил первый мяч, а потом ассистировал Илье Тишурову, который установил окончательный результат встречи — 2:0. Для «Слуцка» это шестая виктория подряд, и он поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Автором самого красивого гола прошедшего тура назван ивуарийский защитник «Сморгони» Абдул Азис Туре, который эффектным ударом с разворота принес своей команде победу над новополоцким «Нафтаном» — 1:0.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» (Гродно) — 40 очков (18 матчей), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 39 (19), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Динамо» (Брест) — 32 (19).
Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 12 мячей.
В следующем туре встречаются:
- 30 августа. «Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь), «Гомель» — «Сморгонь»;
- 31 августа. «Нафтан» (Новополоцк) — «Минск», «Шахтер» (Солигорск) — «Арсенал» (Дзержинск), «Витебск» — «Неман»;
- 1 сентября. «Ислочь» (Минский район) — «Слуцк», «Днепр» (Могилев) — БАТЭ (Борисов).
Матч «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск) перенесен на более поздний срок.